Почти половина крупных работодателей в России сократила штат

34% компаний увеличили численность персонала. Каждый пятый работодатель провел сокращения при стабильной или растущей выручке.

Численность персонала за последние 12 месяцев уменьшили 49% опрошенных работодателей, следует из исследования консалтинговой компании Ward Howell. Около 20% компаний сократили штат, несмотря на стабильную или растущую выручку.

Повышение производительности, сокращение расходов и изменение объемов бизнеса влияют на кадровые решения компаний. Каждый из этих факторов отметили 51% респондентов. Работодатели также объединяют подразделения и перераспределяют обязанности, чтобы выполнять прежний объем работы меньшим числом специалистов.

Среди компаний с численностью более 1 тыс. человек 71% связывают внедрение искусственного интеллекта с изменением потребности в персонале. При этом автоматизация не всегда означает прямую замену работников: технологии ускоряют процессы, меняют распределение задач и требования к навыкам.

В опросе участвовали собственники бизнеса, генеральные директора и руководители кадровых подразделений компаний из шести отраслевых групп. Результаты характеризуют только участников исследования, а не всех российских работодателей.