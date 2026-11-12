Мошенники рассылают фишинговые ссылки для проверки налогов от имени ФНС

Ссылки из сообщений ведут на поддельный сайт, где у пользователей запрашивают код из уведомления. Проверять начисления МВД рекомендует только через официальные сервисы ФНС.

Россиянам начали поступать сообщения от имени ФНС с предложением проверить налоговые начисления по ссылке, следует из материалов МВД. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт.

На поддельном ресурсе пользователя просят авторизоваться с помощью кода из уведомления. Затем появляется сообщение о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах» и номера «технической поддержки», которые принадлежат мошенническому кол-центру.

МВД рекомендует проверять налоги только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства. Переходить по ссылкам из мессенджеров и вводить персональные данные на непроверенных сайтах не следует.