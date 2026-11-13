Уточнены риски пользователей карт Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard российских банков заменят на «Мир» после окончания срока обслуживания.

Возможности использования карт Visa и Mastercard будут постепенно сокращаться, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Владельцам карт российских банков следует уточнить срок их действия и условия перевыпуска на карту «Мир».

«Банк России подчеркивал, что необходимости досрочно блокировать действующие карты Visa и Mastercard нет. Для клиентов это означает, что повседневные покупки, снятие наличных и переводы внутри России в большинстве случаев остаются доступными», — отметила Валишвили.

Для карт иностранных банков риски связаны с устареванием протоколов безопасности. Офлайн-терминалы могут не подтвердить подлинность карты, из-за чего возможны отказы при оплате. Владельцам таких карт эксперт рекомендует контролировать доступ к зарубежным счетам и не хранить на картах значительные сбережения, оставляя резервные средства на российских счетах.