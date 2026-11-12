ЦБ увеличил лимиты наличных расчетов для МФО, ломбардов и кредитных кооперативов

С 14 ноября 2026 года увеличатся лимиты расходования наличных для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. МФО и ломбарды смогут проводить операции на сумму до 2 млн рублей в день вместо 1 млн.

Банк России повысил лимиты расходования наличных денег, поступивших в кассы МФО, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Изменения предусмотрены указанием ЦБ от 29.09.2026 № 7461-У.

С 14 ноября 2026 года лимиты по одному договору займа составят:

для МФО — 100 тыс. рублей ;

для ломбардов при расчетах с физлицами — 200 тыс. рублей ;

для ломбардов при расчетах с участниками наличных расчетов — 100 тыс. рублей.

Сейчас для МФО и ломбардов действует лимит в 50 тыс. рублей.

Правила касаются выдачи займов, возврата привлеченных займов, уплаты процентов и неустоек по ним. При этом лимит в 100 тыс. рублей для ломбардов не распространяется на выдачу займов.

Общий дневной лимит для одной МФО, ломбарда или их обособленного подразделения увеличится с 1 млн до 2 млн рублей.

Также ЦБ повысил лимиты для кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов: