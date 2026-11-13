Назвали максимальный размер больничных выплат самозанятым в 2027 году

Максимальную выплату смогут получить участники добровольного страхования, которые выбрали страховую сумму 50 тыс. рублей. Размер пособия также зависит от срока уплаты взносов и страхового стажа.

Максимальный больничный самозанятого за полный месяц болезни в 2027 году может составить 50 тыс. рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В месяце с 31 днем выплата достигнет 1 612 рублей в день, с 30 днями — 1 666 рублей, с 28 днями — 1 785 рублей.

Для получения пособия нужно зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей в месяц. При выборе повышенной суммы ежемесячный взнос составит 3,84%, или 1 920 рублей. За год потребуется перечислить 23 040 рублей.

После шести месяцев непрерывной уплаты взносов самозанятый сможет получить 70% страховой суммы, после 12 месяцев — 100%. Дополнительно учитывается общий страховой стаж, включая работу по найму: при стаже менее пяти лет выплатят 60%, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100%. Эти коэффициенты перемножаются.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых начался в России в 2026 году. Расчеты на 2027 год приведены без учета индексации МРОТ с 1 января 2027 года.