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Маркетплейсы
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🚚 Wildberries восстановил сроки доставки заказов после летних атак

Wildberries вернулся к срокам доставки заказов, которые действовали до летних атак на инфраструктуру компании. Около половины товаров на маркетплейсе сейчас доставляют со складов продавцов.

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Сроки доставки заказов на Wildberries восстановились до показателей, которые были до летних атак на инфраструктуру маркетплейса. Об этом сообщила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для «Вестей».

«Конечно, был момент, когда сроки заказов постоянно менялись, увеличивались. Но сейчас, слава богу, восстановилось. Вернулись к тем показателям, которые были до атак, то есть все хорошо», — сказала Ким.

По ее словам, серьезного оттока продавцов с площадки после атак не произошло, хотя первое время предприниматели столкнулись с неопределенностью.

Для восстановления логистики Wildberries перестроил работу с продавцами:

  • около половины товаров сейчас доставляют по модели FBS — со складов селлеров, а не маркетплейса;

  • компания запустила партнерские склады;

  • изменила систему размещения товаров, чтобы избежать их большого скопления в одном месте.

Ким также поблагодарила покупателей за поддержку российских предпринимателей и понимание в период, когда сроки доставки заказов увеличивались.

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