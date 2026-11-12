🚚 Wildberries восстановил сроки доставки заказов после летних атак

Wildberries вернулся к срокам доставки заказов, которые действовали до летних атак на инфраструктуру компании. Около половины товаров на маркетплейсе сейчас доставляют со складов продавцов.

Сроки доставки заказов на Wildberries восстановились до показателей, которые были до летних атак на инфраструктуру маркетплейса. Об этом сообщила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для «Вестей».

«Конечно, был момент, когда сроки заказов постоянно менялись, увеличивались. Но сейчас, слава богу, восстановилось. Вернулись к тем показателям, которые были до атак, то есть все хорошо», — сказала Ким.

По ее словам, серьезного оттока продавцов с площадки после атак не произошло, хотя первое время предприниматели столкнулись с неопределенностью.

Для восстановления логистики Wildberries перестроил работу с продавцами:

около половины товаров сейчас доставляют по модели FBS — со складов селлеров, а не маркетплейса;

компания запустила партнерские склады;

изменила систему размещения товаров, чтобы избежать их большого скопления в одном месте.

Ким также поблагодарила покупателей за поддержку российских предпринимателей и понимание в период, когда сроки доставки заказов увеличивались.