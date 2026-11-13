Письмо Минфина: доход от продажи амортизируемого имущества можно уменьшить на его остаточную стоимость
При расчете налога на прибыль организация также вправе учесть расходы, непосредственно связанные с продажей имущества.
Доход от реализации амортизируемого имущества можно уменьшить на его остаточную стоимость, напомнил Минфин в письме от 10.08.2026 № 03-03-07/69130. Такое правило установлено п. 1 ст. 268 НК.
При продаже покупных товаров доход разрешено уменьшить на стоимость их приобретения. Ее определяют в соответствии с учетной политикой организации — по средней стоимости или по стоимости единицы товара.
При реализации имущества и имущественных прав налогоплательщик также может учесть расходы, непосредственно связанные со сделкой. К ним относятся, в частности, затраты на оценку, хранение, обслуживание и транспортировку проданного имущества.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.