Письмо Минфина: доход от продажи амортизируемого имущества можно уменьшить на его остаточную стоимость

При расчете налога на прибыль организация также вправе учесть расходы, непосредственно связанные с продажей имущества.

Доход от реализации амортизируемого имущества можно уменьшить на его остаточную стоимость, напомнил Минфин в письме от 10.08.2026 № 03-03-07/69130. Такое правило установлено п. 1 ст. 268 НК.

При продаже покупных товаров доход разрешено уменьшить на стоимость их приобретения. Ее определяют в соответствии с учетной политикой организации — по средней стоимости или по стоимости единицы товара.

При реализации имущества и имущественных прав налогоплательщик также может учесть расходы, непосредственно связанные со сделкой. К ним относятся, в частности, затраты на оценку, хранение, обслуживание и транспортировку проданного имущества.