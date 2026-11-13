Зумеры чаще миллениалов готовы рассказывать о работе в соцсетях

О профессиональной публичности ради трудоустройства или повышения заявили 68% зумеров и 51% миллениалов. В целом о работе уже рассказывают или готовы рассказывать 78% опрошенных россиян.

Рассказывать о своей профессии в соцсетях ради новой работы или карьерного роста готовы 59% респондентов, следует из исследования коммуникационного агентства Didenok Team и социальной сети «Мэйт». Еще 14% участников опроса уже публикуют рабочие моменты.

Доплата от работодателя оказалась обязательным условием только для 5% опрошенных. Против смешения работы и соцсетей выступили 10% респондентов, еще 12% затруднились ответить.

Зумеры проявляют больший интерес к профессиональной публичности: использовать такие публикации для поиска работы или повышения готовы 68% представителей этого поколения против 51% миллениалов.