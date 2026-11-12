Wildberries готовится купить крупнейшего российского туроператора

Совет директоров аэропорта Шереметьево одобрил продажу 75% долей туроператора «Библио-Глобус» структурам Wildberries&Russ (RWB). Стоимость сделки может составить около 40 млрд рублей, закрыть ее планируют до конца 2026 года.

Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» 9 ноября одобрил продажу принадлежащих ему 75% долей ООО «Библио-Глобус Туроператор» структурам объединенной компании Wildberries&Russ, сообщили РБК три источника, знакомые с итогами заседания.

По словам одного из собеседников издания, стоимость сделки составит около 40 млрд рублей. Предполагается, что покупатель оплатит долю за счет будущей прибыли туроператора. При этом другой источник уточнил, что окончательные условия сделки еще не согласованы.

Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» начались летом 2026 года. Первоначально RWB предлагала передать туроператора ей в управление на несколько месяцев, однако Шереметьево этот вариант не устроил.

«Сама сделка пока не состоялась. Часть параметров находятся на стадии обсуждения», — сообщил один из источников РБК.

В RWB отказались комментировать информацию о сделке.

«Библио-Глобус» специализируется на массовых пакетных турах по России и за рубеж. В 2025 году услугами туроператора воспользовались более 3 млн человек. За этот период компания получила 207 млрд рублей выручки и 25 млрд рублей чистой прибыли.

Сейчас 75% туроператора принадлежит аэропорту Шереметьево, оставшиеся 25% — соосновательнице компании Юлии Туголуковой.