ИП — производителей кинопродукции освободят от НДС

Льгота уже действует для организаций в сфере кинематографии. Минфин предлагает распространить ее на индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальных предпринимателей, которые производят кинопродукцию, могут освободить от НДС, следует из опубликованных Минфином материалов к поправкам в бюджет. Сейчас аналогичная льгота предусмотрена для организаций, работающих в сфере кинематографии.

Также Минфин предложил разрешить сохранять статус сельхозпроизводителя в 2026–2028 годах. Для этого потребуется выполнить условия признания такого статуса по итогам 2025 года.