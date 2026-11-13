Рубль опустился по отношению к доллару еще ниже 13 ноября 2026

Банк России установил официальные курсы валют на 13 ноября 2026 года. Рубль подешевел к доллару и юаню, но укрепился к евро.

Официальный курс доллара 13 ноября 2026 года вырос на 0,3186 рубля и составил 82,9803 рубля, следует из данных ЦБ. На 12 ноября американская валюта стоила 82,6617 рубля.

Курс евро снизился на 0,3646 рубля — с 92,6968 до 92,3322 рубля. Юань подорожал на 0,0102 рубля, с 12,3907 до 12,4009 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 123 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,9803 рубля Евро 92,3322 рубля Юань 12,4009 рубля

Для расчета курсов доллара и евро ЦБ использует сведения о сделках банков на внебиржевом рынке. В расчет включают операции с участием не менее трех разных банков. Если сделок нет, регулятор определяет курс через другие валюты, например юань.

Официальные курсы публикуют каждый рабочий день примерно до 18:00 мск, они действуют на следующий день. Их используют в бухгалтерском и налоговом учете, а банковские и обменные курсы могут отличаться из-за спроса и заложенной маржи.