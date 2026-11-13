Для льготного утильсбора хотят ввести месячный срок регистрации авто

Ввезенную для личного пользования машину потребуется поставить на учет в течение календарного месяца. Новые правила могут заработать в 2027 году, действующие ставки сбора повышать не планируют.

Условия получения льготного утильсбора при ввозе автомобилей могут изменить. Владельца хотят обязать зарегистрировать машину в течение одного календарного месяца после оформления таможенного приходного ордера.

После постановки на учет автомобиль должен оставаться зарегистрированным на плательщика еще 12 месяцев. При нарушении месячного срока или досрочной продаже машины сбор могут пересчитать по более высоким тарифам. Сейчас для сохранения льготы автомобиль должен быть зарегистрирован на плательщика в течение 12 месяцев с даты таможенного оформления, но отдельного срока постановки на учет нет.

Изменения также затронут машины, ввезенные через Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению. При расчете сбора в России планируют учитывать разницу между фактически уплаченными таможенными платежами и суммами, которые следовало внести при оформлении.

Проект пока обсуждается. Он меняет порядок расчета и уплаты сбора, оформление документов и условия применения льготы, но не предусматривает повышения действующих ставок.