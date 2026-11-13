Бензин на независимых АЗС подешевел почти на 20%

В ноябре литр АИ-92 стоил в среднем 84,01 рубля, АИ-95 — 93,47 рубля. Однако цены остаются выше, чем на заправках нефтяных компаний.

Средняя цена АИ-92 на независимых АЗС снизилась на 19,8% по сравнению с пиковыми значениями сентября 2026 года. АИ-95 подешевел на 18,7%, до 93,47 рубля за литр. Цена АИ-98/100 сократилась на 11,7%, до 129,78 рубля, дизеля — на 3,3%, до 98,52 рубля.

На АЗС нефтяных компаний АИ-92 за тот же период подешевел на 7,6%, до 61,37 рубля, АИ-95 — на 7,9%, до 66,30 рубля. Дизель снизился в цене на 7,4%, до 76,17 рубля, АИ-98 — на 46,9%, до 72,75 рубля, подсчитали «Известия» на основе данных «ОМТ Консалт».

Снижение связано с падением ажиотажного спроса, коррекцией оптовых цен и возвращением нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов. С начала сентября по 12 ноября биржевая цена тонны АИ-92 уменьшилась на 13%, до 65,62 тыс. рублей, АИ-95 — на 9,5%, до 72,53 тыс. рублей. При этом эксперты не ожидают возврата к докризисным ценам из-за повышенных издержек в поставках и инфляции.

Регионы заключили с независимыми операторами АЗС 158 соглашений о стабилизации цен в 53 субъектах, сообщили в ФАС. Ведомство также возбудило 76 дел и выдало 116 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка.