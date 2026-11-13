Кабинет продавца на маркетплейсе можно передать по наследству

Товары, права на контент и подтвержденная задолженность площадки наследуются по общим правилам. Однако договор с маркетплейсом может запрещать передачу самого аккаунта.

Личный кабинет продавца можно передать по наследству, но для его отдельных элементов действуют разные правила, сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. Кабинет может считаться цифровым активом и одновременно содержит конфиденциальную информацию владельца.

«Кабинет продавца на маркетплейсе разделяется на несколько составляющих. Товары, права на контент и подтвержденная задолженность площадки наследуются по общим нормам», — пояснила юрист.

В состав наследства входят вещи, имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства. Личные неимущественные права и нематериальные блага не наследуются.

После смерти предпринимателя его статус ИП прекращается. Наследники смогут продолжить торговлю от своего имени или через созданную ими организацию. В завещании целесообразно отдельно перечислить исключительные права на произведения, требования по договорам и другие наследуемые имущественные права.

Условия о непередаваемости аккаунта учитываются при наследовании и могут сохранять личный характер лицензии или профиля. При предоставлении доступа к содержимому кабинета также необходимо учитывать охрану частной жизни. Подтвержденные денежные требования и исключительные права при этом оцениваются отдельно.