Microsoft исключила кибератаку как причину массового сбоя в работе сервисов
Пользователи Microsoft из 74 стран и территорий столкнулись с массовыми сбоями в работе Outlook, Microsoft 365, Copilot и Teams. В компании заявили, что не обнаружили признаков хакерской атаки или другого злонамеренного вмешательства.
Массовый сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей из 74 стран и территорий. В компании сообщили, что пока не обнаружили признаков кибератаки, которая могла бы стать причиной неполадок.
«На данный момент я могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что произошедшее стало результатом злонамеренных действий или кибератаки», — написал в соцсети X вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна.
По его словам, компания уже работает над устранением проблемы. Жалобы на работу сервисов начали поступать вечером 12 ноября. Большинство обращений зафиксировали в США.
Сервис Downdetector зарегистрировал жалобы на работу следующих сервисов:
Outlook — 131 тыс.;
Microsoft 365 — 46 тыс.;
Copilot — 5,8 тыс.;
Microsoft Teams — 4,5 тыс.
Точную причину массового сбоя и сроки полного восстановления работы сервисов Microsoft пока не назвала.