Microsoft исключила кибератаку как причину массового сбоя в работе сервисов

Пользователи Microsoft из 74 стран и территорий столкнулись с массовыми сбоями в работе Outlook, Microsoft 365, Copilot и Teams. В компании заявили, что не обнаружили признаков хакерской атаки или другого злонамеренного вмешательства.

Массовый сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей из 74 стран и территорий. В компании сообщили, что пока не обнаружили признаков кибератаки, которая могла бы стать причиной неполадок.

«На данный момент я могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что произошедшее стало результатом злонамеренных действий или кибератаки», — написал в соцсети X вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна.

По его словам, компания уже работает над устранением проблемы. Жалобы на работу сервисов начали поступать вечером 12 ноября. Большинство обращений зафиксировали в США.

Сервис Downdetector зарегистрировал жалобы на работу следующих сервисов:

Outlook — 131 тыс. ;

Microsoft 365 — 46 тыс.;

Copilot — 5,8 тыс.;

Microsoft Teams — 4,5 тыс.

Точную причину массового сбоя и сроки полного восстановления работы сервисов Microsoft пока не назвала.