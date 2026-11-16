Инженеры-технологи станут одной из самых перспективных профессий в будущем

Такие специалисты будут востребованы в машиностроении, космической и лесной отраслях. Они займутся разработкой производственных технологий и систем мониторинга.

Инженер-технолог станет одной из перспективных профессий будущего, сообщил ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов на XXX Международной научно-практической конференции «Решетневские чтения». Специалисты будут создавать технологии производства изделий и конструктивных элементов, в том числе для космических аппаратов.

«Задача такого специалиста — создавать технологию по производству спектра изделий. Например, в машиностроении. Это технологии по созданию различных конструктивных элементов», — сказал Акбулатов. К этому направлению он также отнес профессии конструктора и инженера по организации производства.

В лесной отрасли инженеры-технологи будут проектировать противопожарную защиту и лесные дороги для освоения ресурсов. Контроль незаконных рубок, болезней леса и пожарной обстановки все чаще выполняют беспилотники и спутниковые группировки вместо традиционного обхода участков лесниками.