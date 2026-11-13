Юрист назвал три способа уменьшить налог на доходы от вкладов

Уменьшить НДФЛ с процентов по банковским вкладам можно за счет распределения сбережений между членами семьи и выбора подходящего срока выплаты процентов. При этом открытие нескольких вкладов в разных банках на одного человека не позволит сэкономить на налоге.

Россияне могут снизить налог на доходы от банковских вкладов, если грамотно распределят сбережения и учтут особенности расчета необлагаемого лимита. Один из способов — размещение принадлежащих членам семьи средств на отдельных вкладах. Об этом рассказал агентству «Прайм» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

НДФЛ облагается не сама сумма вклада, а процентный доход, превышающий установленный законом необлагаемый минимум.

Необлагаемый лимит рассчитывают по формуле: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца календарного года.

Юрист назвал несколько способов снизить налоговую нагрузку:

Распределить сбережения между членами семьи. Если супруги откроют вклады каждый на свое имя, необлагаемый лимит будет рассчитываться отдельно для каждого. Аналогичный принцип действует для вкладов совершеннолетних детей и родителей.

Выбрать долгосрочный вклад. Если договор заключен более чем на 15 месяцев, а проценты выплачиваются в конце срока, неиспользованный необлагаемый лимит за годы начисления процентов может уменьшить налоговую базу последующих периодов.

Учитывать необлагаемые доходы. НДФЛ не начисляют на проценты по рублевым счетам, ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, а также по счетам эскроу.

«При этом дробление вкладов между разными банками на одного человека налоговой экономии не даст», — подчеркнул Хаминский.

При расчете НДФЛ учитывается совокупный облагаемый процентный доход физлица по вкладам во всех российских банках. Поэтому количество открытых вкладов не влияет на размер необлагаемого лимита — он установлен на одного налогоплательщика, а не на каждый банковский счет.