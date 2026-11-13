Как ФНС рассчитывает НДФЛ с выигрышей в казино и продажи ценных бумаг

В налоговых уведомлениях за 2025 год россияне могут увидеть не только итоговую сумму НДФЛ к уплате, но и детализацию по источникам доходов и налоговым ставкам. ФНС разъяснила, как рассчитывается налог с зарплаты, выигрышей, банковских вкладов и операций с ценными бумагами.

Налоговые уведомления за 2025 год содержат подробную информацию о расчете НДФЛ. Налоговая разделяет доходы граждан на группы, учитывает применяемые ставки, необлагаемые суммы и налог, который уже удержали налоговые агенты.

В первую группу доходов входят, в частности, зарплата и выигрыши в казино и залах игровых автоматов. Если совокупная налоговая база по этой группе не превышает 2,4 млн рублей за год, применяется ставка НДФЛ 13%.

При расчете налога с выигрышей учитывают расходы на участие в азартных играх и необлагаемый доход в размере 4 тыс. рублей.

ФНС привела пример:

выплаты от организаторов азартных игр — 360 тыс. рублей;

подтвержденные расходы на участие — 70 тыс. рублей;

необлагаемый доход — 4 тыс. рублей;

налоговая база — 286 тыс. рублей.

НДФЛ с выигрышей в таком случае составит 37 180 рублей.

Во вторую группу доходов входят, в частности, проценты по банковским вкладам и доходы от операций с ценными бумагами.

При продаже ценных бумаг налоговую базу рассчитывают как разницу между полученным доходом и документально подтвержденными расходами на их приобретение, хранение и реализацию.

Например, если доход от продажи бумаг составил 4 317 655 рублей, а подтвержденные расходы — 4 001 026 рублей, налоговая база составит 316 629 рублей.

При расчете итогового НДФЛ налоговая суммирует облагаемые доходы в рамках соответствующей группы и вычитает налог, который уже удержали налоговые агенты.

Уплатить налоги по уведомлениям за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.