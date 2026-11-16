В АЦП не ждут роста цен на Ozon из-за новых штрафов

Новый порядок начисления штрафов начнет действовать 19 ноября 2026. Удержания применят только при задержке отгрузки по вине продавца.

Изменение системы штрафов Ozon не должно повлиять на стоимость товаров, считает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. Если сбой произошел на стороне маркетплейса, удержаний не будет.

Штрафы нужны, чтобы на складах не накапливались товары с высокой оборачиваемостью и не нарушался ритм обработки заказов.

«Ожидать влияния этих изменений на цены товаров оснований нет — суммы слишком малы, чтобы транслироваться в конечную стоимость», — заявил Ораз Дурдыев.

Часть продавцов переходит на модель FBS, при которой товары хранятся и обрабатываются на их собственных складах. По словам главы АЦП, это позволяет повысить гибкость и снизить операционные риски, но не создает системной нагрузки на распределительные центры маркетплейсов.

Эксперты допускают, что новые штрафы могут привести к росту цен на маркетплейсах на 3–5%. С 19 ноября Ozon снизит минимальный порог индекса ошибок, при котором начисляется штраф за задержки по модели FBS, с 5% до 2%.