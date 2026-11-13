В России хотят ввести новый лимит на банковские переводы для борьбы с дропперами

В Госдуму внесли законопроект, который позволит банкам ограничивать внесение наличных и получение переводов клиентам, подозреваемым в сомнительных операциях. Лимит составит 30 тыс. рублей в месяц, а новые правила могут заработать с 1 марта 2028 года.

Банки смогут устанавливать лимит в размере 30 тыс. рублей в месяц на внесение наличных и зачисление переводов от других физлиц для клиентов, подозреваемых в проведении сомнительных операций. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Признаки подозрительных операций определит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом. Информацию о клиентах регулятор будет передавать банкам и Росфинмониторингу через личные кабинеты.

Банки будут учитывать эти сведения как дополнительный фактор риска наряду с результатами работы собственных систем безопасности.

Если банк выявит признаки сомнительных операций у клиента, информация о котором поступила от ЦБ, он должен будет не позднее одного рабочего дня ограничить:

внесение наличных на банковские счета и электронные кошельки клиента — до 30 тыс. рублей в месяц;

зачисление переводов от других физлиц — до 30 тыс. рублей в месяц.

Срок ограничений будет определять банк. При первом нарушении он составит не более одного года. Если в течение трех лет после снятия ограничений у клиента снова выявят признаки сомнительных операций, ограничения введут уже минимум на два года.

Банк обязан будет уведомить клиента о причинах и сроках введения ограничений. Клиент сможет представить документы, подтверждающие отсутствие оснований для их применения. Если банк не отменит ограничения, его решение можно будет оспорить в суде.

Авторы законопроекта рассчитывают повысить эффективность антиотмывочных систем банков и снизить вовлеченность граждан в высокорисковые операции. Однако, как отмечают эксперты, под ограничения могут попасть не только участники теневых схем, но и обычные клиенты банков.

Если законопроект примут, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2028 года.