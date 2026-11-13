ЕС намерен ввести санкции против 50 российских банков уже 16 ноября

Евросоюз планирует ввести новые санкции против 50 российских банков, энергетических компаний и организаций, связанных с так называемым теневым флотом. Всего в санкционные списки включат 145 физических и юридических лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Послы стран ЕС согласовали ограничения 11 ноября. Санкции планируют ввести в рамках трех действующих механизмов:

113 физических и юридических лиц включат в основной санкционный список ЕС, связанный с ситуацией на Украине. Среди них — 50 российских банков, энергетические компании и представители бизнеса.

Еще 31 физическое и юридическое лицо попадет под ограничения за деятельность, которую ЕС считает направленной на дестабилизацию ситуации в других странах.

Одного фигуранта включат в отдельный санкционный список, связанный с кибератаками.

Сейчас в основном санкционном списке ЕС в отношении России находятся около 4,5 тыс. физических и юридических лиц.

Новые ограничения пока не вступили в силу. Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят санкции на встрече 16 ноября 2026 года. После этого решения должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС.