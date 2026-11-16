Уведомление по транспортному налогу можно получить без Госуслуг

Если нет учетной записи на Госуслугах, налоговое уведомление направят заказным письмом. Также документ можно запросить в налоговой инспекции или МФЦ.

Налоговое уведомление по транспортному налогу можно получить через личный кабинет налогоплательщика, если у физлица есть доступ к этому сервису. Учетная запись на Госуслугах для такого способа не требуется, пояснили налоговики в рубрике вопросов и ответов.

Тем, у кого нет доступа ни к личному кабинету налогоплательщика, ни к порталу госуслуг, уведомление направляют на бумаге заказным письмом.

За документом также можно обратиться в налоговый орган или МФЦ. Получить уведомление вправе сам налогоплательщик либо его уполномоченный представитель.