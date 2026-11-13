Wildberries запустит сервис по поиску сотрудников для продавцов маркетплейса

Wildberries начал тестировать новый сервис для подбора персонала. Продавцы смогут самостоятельно размещать вакансии, получать отклики и выбирать сотрудников среди пользователей приложения WB Job.

Wildberries в тестовом режиме запускает сервис, который позволит продавцам маркетплейса искать сотрудников для своего бизнеса. Новый функционал будет доступен на платформе «Всем работа», а соискатели смогут найти опубликованные вакансии в приложении WB Job.

Селлеры смогут размещать объявления о поиске сотрудников на различные позиции, например менеджеров по работе с маркетплейсами, обрабатывать отклики и выбирать подходящих кандидатов.

Таким образом, в WB Job появятся предложения о работе не только от самого Wildberries, но и от продавцов маркетплейса.

«Мы последовательно формируем единый контур, который в перспективе охватит различные этапы сотрудничества — от публикации предложений и обработки откликов до планирования, расчётов и управления процессами», — отметил советник генерального директора по управлению персоналом и HR-технологиям RWB Алексей Миронов.

В дальнейшем Wildberries планирует расширять возможности платформы «Всем работа», развивать инструменты взаимодействия продавцов с соискателями и автоматизировать процессы подбора персонала.