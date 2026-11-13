Ozon с 19 ноября повысит штрафы за просрочку отгрузки и отмену заказов

С 19 ноября Ozon снизит допустимую долю ошибок для продавцов на FBS с 5 до 2% и начнет вводить сбор за отгрузку дольше шести часов. По оценке экспертов, из-за роста расходов продавцов товары на маркетплейсах могут подорожать в среднем на 3–5%.

Ozon с 19 ноября изменит правила для продавцов, которые хранят товары у себя и передают собранные заказы маркетплейсу. Порог для начисления штрафов снизят с 5 до 2%, а за увеличенное время на отгрузку начнут брать отдельную плату. На фоне роста расходов продавцов цены на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 3–5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ПЭК: Фулфилмент».

Размер штрафа зависит от доли заказов, которые продавец отменил или отгрузил с опозданием по своей вине за последние две недели. Ozon будет считать штраф от стоимости всех товаров в отправлении:

При индексе ошибок от 2,1 до 5% — 1% за просрочку и 2% за отмену.

При индексе от 5,1 до 10% — 2% за просрочку и 4% за отмену.

При индексе от 10,1 до 20% — 4% за просрочку и 8% за отмену.

При индексе выше 20% — 8% за просрочку или отмену.

Максимальный штраф составит 2 000 рублей за просрочку и 4 000 рублей за отмену. Задержки из-за сбоев на стороне маркетплейса Ozon исключает из расчета индекса.

Сбор за увеличенное время на отгрузку составит от 0,25 до 3% от стоимости товаров в отправлении. Его будут начислять, если продавец установит в настройках срок отгрузки больше шести часов. Ozon начнет вводить сбор постепенно, сначала для части продавцов.

В сервисе «МойСклад» считают, что дополнительные расходы сильнее всего скажутся на небольших продавцах с ограниченными складскими ресурсами и на тех, кто торгует товарами с низкой маржой. Им сложнее покрыть сборы и штрафы за счет прибыли.