Минфин предложил удерживать налог с процентов по вкладам по ставке 13% в 2027 году

С 1 января 2027 года банки могут начать удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%. Если по итогам года налог по прогрессивной шкале окажется выше, ФНС доначислит разницу в 2028 году.

Минфин предложил разрешить банкам с 1 января 2027 года удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по единой ставке 13%. Налоговая рассчитает итоговую сумму по прогрессивной шкале и при необходимости доначислит разницу в 2028 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Ведомство подготовит поправку ко второму чтению с учетом обращений банков. Законопроект предусматривает, что с 1 января 2027 года банки станут налоговыми агентами и будут ежемесячно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам.

В текущей редакции проекта банки должны будут сами применять прогрессивную шкалу при доходе свыше 2,4 млн рублей.

До конца 2027 года банкам предстоит доработать системы для расчета налога по прогрессивной шкале. Конкретные сроки Минфин определит после дополнительных обсуждений.

Пока действует прежний порядок. Банки передают в ФНС сведения о выплаченных процентах, а налоговая рассчитывает НДФЛ по итогам года и включает его в уведомление вместе с имущественными налогами. Налог начисляют на проценты сверх необлагаемого минимума. Чтобы его определить, 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца года.