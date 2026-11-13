Минфин предложил дать ФНС новое основание для запроса выписок по счетам граждан

Минфин предложил обязать ЦБ сообщать налоговой о гражданах, чьи операции по счетам похожи на регулярное получение доходов от других физлиц. Если поправку примут, ФНС сможет запрашивать у банков выписки по таким счетам с 1 января 2027 года.

Минфин предложил с 1 января 2027 года обязать ЦБ передавать в ФНС сведения о гражданах, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Эти сведения станут новым основанием для запроса банковской выписки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок.

Какие операции будут считать признаком регулярного получения дохода, ЦБ и ФНС определят в соглашении. Там же установят, в каком формате и как часто регулятор будет передавать сведения налоговой.

Сейчас ФНС может запросить выписку по счету гражданина без статуса ИП, если уже вынесла решение о взыскании задолженности. Выписку также можно запросить при налоговой проверке или истребовании документов, но для этого нужно согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС. Минфин предлагает добавить к этим основаниям сведения от ЦБ.

Если закон примут, новый порядок будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2026 года. Поправки предложили ко второму чтению законопроекта № 617-9 из бюджетного пакета. Комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует рассмотреть их 15 ноября.