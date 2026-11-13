Выручка МСП за девять месяцев оказалась на 24% ниже плана

В 2026 году разрыв между фактической и запланированной выручкой особенно вырос летом. В августе он достиг 42%.

Выручка типичной компании малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года оказалась на 24% ниже плана, следует из исследования сервиса управленческого учета «Финансист».

В первые пять месяцев отставание составляло 8–11%, затем выросло до 18% в июне, 32% в июле и 42% в августе. В сентябре разрыв сократился до 30%.

Почти у двух третей компаний выручка была ниже плана более чем на 10%. У каждой четвертой она не достигла и половины запланированного уровня, еще четверть компаний, напротив, превысила план более чем на 10%. У бизнеса с оборотом свыше 200 млн рублей отставание составило 18%.

Расходы типичной компании за девять месяцев оказались на 38% ниже бюджета.

«Экономия на налогах и кредитах — во многом следствие: меньше оборот — меньше налоговая база и обслуживание долга», — отметил директор по продукту сервиса управленческой отчетности «Финансист» Никита Сухачев.

Расходы на логистику были ниже плана на 14%, на зарплаты — на 17%, на налоги — на 62%, а платежи по кредитам — на 64%. При этом каждая четвертая компания превысила запланированные расходы на 20% и более.