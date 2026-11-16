Письмо Минфина: компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ
Работодатель должен удержать НДФЛ с процентов, выплаченных сотруднику за просрочку зарплаты. Льгота для компенсационных выплат в этом случае не применяется.
Компенсация за нарушение срока выплаты зарплаты облагается НДФЛ в общем порядке, разъяснил Минфин в письме от 21.08.2026 № 03-04-06/73852. Такая выплата относится к материальной ответственности работодателя за нарушение обязательств перед сотрудником.
При задержке зарплаты работодатель должен выплатить ее вместе с процентами. Размер компенсации не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, следует из ст. 236 ТК.
Статья 217 НК освобождает от НДФЛ установленные законодательством компенсации, связанные с исполнением трудовых обязанностей.
Однако проценты за задержку зарплаты не возмещают расходы сотрудника, возникшие при выполнении работы. Поэтому работодателю необходимо включить выплату в налоговую базу и удержать НДФЛ в общеустановленном порядке.
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