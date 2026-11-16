Письмо Минфина: компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ

Работодатель должен удержать НДФЛ с процентов, выплаченных сотруднику за просрочку зарплаты. Льгота для компенсационных выплат в этом случае не применяется.

Компенсация за нарушение срока выплаты зарплаты облагается НДФЛ в общем порядке, разъяснил Минфин в письме от 21.08.2026 № 03-04-06/73852. Такая выплата относится к материальной ответственности работодателя за нарушение обязательств перед сотрудником.

При задержке зарплаты работодатель должен выплатить ее вместе с процентами. Размер компенсации не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, следует из ст. 236 ТК.

Статья 217 НК освобождает от НДФЛ установленные законодательством компенсации, связанные с исполнением трудовых обязанностей.

Однако проценты за задержку зарплаты не возмещают расходы сотрудника, возникшие при выполнении работы. Поэтому работодателю необходимо включить выплату в налоговую базу и удержать НДФЛ в общеустановленном порядке.