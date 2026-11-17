Не вести раздельный учет входного НДС можно, если доля расходов по необлагаемым операциям не превышает 5%. Аналогичная доля доходов такого права не дает.

Налогоплательщики, которые совмещают облагаемые и не облагаемые НДС операции, обязаны вести раздельный учет входного налога, уточнил Минфин в письме от 27.08.2026 № 03-07-11/75316. Требование распространяется на товары, используемые в обоих видах операций, на основании п. 4.1 ст. 170 НК.

Раздельный учет можно не вести в налоговом периоде, когда доля совокупных расходов на приобретение товаров для необлагаемых операций не превышает 5% общей суммы расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, работ и услуг. В этом случае весь НДС, предъявленный продавцами в соответствующем периоде, можно принять к вычету по ст. 172 НК.

Если же менее 5% составляет доля доходов от необлагаемых операций в общей сумме доходов, освобождение не действует. НК не предусматривает такого основания, поэтому налогоплательщик должен вести раздельный учет НДС.