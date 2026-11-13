💥 «Клерк.ру» подал заявку на звание сайта года на Премии Рунета

Мы представили «Клерк» как площадку, где бухгалтеры и предприниматели узнают об изменениях в налогах, получают разъяснения ведомств и находят ответы на рабочие вопросы.

Когда меняются правила расчета налогов или сдачи отчетности, бухгалтеру важно быстро понять, кого коснулись изменения, с какой даты они действуют и что делать на практике. Для этого мы публикуем новости и разборы, собираем вопросы читателей и обращаемся за разъяснениями к ведомствам. У «Клерка» налажена работа с Казначейством, Минфином, Банком России и другими ведомствами.

В 2011 году Михаил Мишустин, который тогда возглавлял ФНС, вручил «Клерку» письменную благодарность за освещение работы налоговой службы и вопросов налогового администрирования.

Сегодня «Клерк» занимает первое место в разделе «Бухгалтерия» рейтинга LiveInternet. Наш портал — единственное медиа для бухгалтеров, которое входит в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ «Медиалогии» в 2026 году.

На «Клерке» ежедневно публикуется более 150 тематических материалов: новости, статьи, вебинары, консультации экспертов, разборы законов, видео и не только. На платформе работают более 1 000 активных авторов, включая независимых экспертов и представителей компаний.

В апреле 2026 года, по данным «Яндекс Метрики», портал посетили более 8,5 млн уникальных пользователей.

В июне наша бесплатная онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026» собрала более 10 тыс. участников. Вместе с экспертами они разбирались в налоговой реформе и в том, как новые правила повлияют на их работу.

Страница подачи заявки на Премию Рунета

Мы подали заявку в номинации «Сайт года» и надеемся, что жюри оценит вклад «Клерка» и включит нас в шорт-лист.

Премия Рунета — национальная награда за вклад в развитие российского интернета. В 2026 году ее вручат в 23-й раз. В номинации «Сайт года» оценивают содержание, технологические решения и удобство сайта для пользователей. Церемония пройдет 12 декабря в московском кластере «Ломоносов».