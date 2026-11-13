Самозанятым предложили увеличить страховое покрытие больничных до 53 тыс. рублей — Минтруд

С 2027 года страховые суммы могут составить 53 тыс. или 37 тыс. рублей за полный месяц нетрудоспособности. Ежемесячные взносы вырастут до 2 035,20 и 1 420,80 рубля соответственно.

Максимальные страховые суммы для самозанятых планируют повысить с 1 января 2027 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минтрудом.

Новые размеры будут действовать для тех, кто добровольно вступит в систему страхования в январе 2027 года или позднее. Страховые суммы индексируют пропорционально росту МРОТ с округлением до 1 тыс. рублей.

«Самозанятые, которые уже являются участниками эксперимента, смогут выбрать, исходя из каких сумм — 2026 или 2027 года — уплачивать взносы», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

В 2026 году можно выбрать покрытие 50 тыс. или 35 тыс. рублей и платить соответственно 1 920 или 1 344 рубля в месяц. Право на пособие в размере 70% страховой суммы возникает после шести месяцев уплаты взносов, а в размере 100% с учетом страхового стажа — после 12 месяцев. Взаимодействие с СФР ведется через приложение «Мой налог».