Рубль укрепился к доллару, евро и юаню 14 ноября 2026

Банк России установил официальные курсы валют на 14, 15 и 16 ноября 2026 года.

Официальный курс доллара снизился на 0,8287 рубля и составил 82,1516 рубля, сообщил ЦБ. На 13 ноября он был установлен на уровне 82,9803 рубля.

Курс евро составил 91,0322 рубля. Юань подешевел на 0,086 рубля — с 12,4009 до 12,3149 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 123 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1516рубля Евро 92,0322 рубля Юань 12,3149 рубля

Официальные курсы применяют в бухгалтерском и налоговом учете, а также при оформлении документов. Они могут отличаться от банковских курсов покупки и продажи валюты. Для расчета курсов доллара и евро ЦБ использует данные о внебиржевых межбанковских сделках, а при их отсутствии — котировки других валют, в том числе юаня.