Рубль укрепился к доллару, евро и юаню 14 ноября 2026
Банк России установил официальные курсы валют на 14, 15 и 16 ноября 2026 года.
Официальный курс доллара снизился на 0,8287 рубля и составил 82,1516 рубля, сообщил ЦБ. На 13 ноября он был установлен на уровне 82,9803 рубля.
Курс евро составил 91,0322 рубля. Юань подешевел на 0,086 рубля — с 12,4009 до 12,3149 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 123 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,1516рубля
Евро
92,0322 рубля
Юань
12,3149 рубля
Официальные курсы применяют в бухгалтерском и налоговом учете, а также при оформлении документов. Они могут отличаться от банковских курсов покупки и продажи валюты. Для расчета курсов доллара и евро ЦБ использует данные о внебиржевых межбанковских сделках, а при их отсутствии — котировки других валют, в том числе юаня.