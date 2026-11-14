Зарплатные предложения кандидатам без опыта выросли на 38%

Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта достигла 92 797 рублей в месяц. В отдельных рабочих профессиях число доступных им вакансий увеличилось в 2,5 раза.

Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов без опыта в сентябре-октябре 2026 года составила 92 797 рублей в месяц, следует из исследования «Авито Работы». Это на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наибольший рост числа вакансий зафиксирован для электромонтажников. Количество предложений для соискателей без опыта увеличилось в 2,5 раза, а средняя предлагаемая зарплата достигла 69 985 рублей в месяц.

По динамике зарплатных предложений лидируют электрогазосварщики. Работодатели стали предлагать им в среднем на 58% больше — 111 068 рублей в месяц.