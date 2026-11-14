По 50 тысяч в день — эксперт рассказал, сколько будет стоит задержка зарплаты для работодателей

Компенсацию за просрочку зарплаты могут повысить более чем в пять раз. По оценке эксперта, для работодателей это сделает задержку выплат одним из самых дорогих способов закрыть кассовый разрыв.

Повышение компенсации за задержку зарплаты до 0,5% в день может серьезно изменить подход бизнеса к управлению финансами. Такое мнение для «Клерка» высказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, при действующей ключевой ставке 14% компенсация за просрочку составляет около 0,093% в день. Новая ставка увеличит расходы работодателей более чем в пять раз.

При этом Вересов подчеркнул, что необходимо различать случаи умышленной задержки выплат и ситуации, когда компания столкнулась с реальной нехваткой денег. Если в первом случае повышенная компенсация может дисциплинировать работодателя, то во втором дополнительные начисления лишь увеличат долг без восстановления ликвидности.

Алексей Вересов «Главный вывод для бизнеса: фонд оплаты труда должен иметь приоритет при планировании платежей, а временный дефицит ликвидности необходимо закрывать заранее, не перекладывая его на сотрудников»

Эксперт также обратил внимание на риски взыскания задолженности по зарплате за счет имущества компании. По его словам, продажа производственного оборудования для погашения долгов может лишить предприятие возможности выполнять заказы и получать выручку, что способно привести к дальнейшему ухудшению финансового положения.

«Возникает риск цепной реакции: компания теряет активы, сокращает производство, перестает рассчитываться с поставщиками и обслуживать кредиты. В результате финансовые проблемы только усугубляются», — сказал Вересов.

Особенно чувствительным повышение компенсации окажется для компаний с большим штатом и ограниченным запасом ликвидности. Например, при задолженности по зарплате в 10 млн рублей каждый день просрочки будет стоить работодателю 50 тыс. рублей, а за месяц сумма компенсации достигнет 1,5 млн рублей, что составляет еще 15% от основного долга.

Недавно мы писали, что депутаты хотят ужесточить наказание для работодателей, которые задерживают выплату зарплаты.