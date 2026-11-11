Депутаты хотят заставить работодателей платить полпроцента за каждый день задержки зарплаты

Работодателям могут увеличить минимальную компенсацию за задержку зарплаты до 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Одновременно инспекторам труда хотят дать больше полномочий для принудительного взыскания таких выплат.

Депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые ужесточают ответственность работодателей за задержку зарплаты и упрощают взыскание компенсации работниками.

Сейчас компенсация рассчитывается исходя из 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Законопроект предлагает установить минимальный размер компенсации на уровне 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день задержки.

Кроме того, документ расширяет полномочия государственных инспекторов труда. Они смогут выдавать предписания и принимать решения о принудительном взыскании компенсации даже в случаях, когда работодатель сам ее не начислил.

Если задолженность по зарплате не будет погашена на момент вынесения решения, в документе укажут не только уже начисленную компенсацию, но и порядок ее дальнейшего расчета до дня фактической выплаты. При частичном погашении долга компенсация продолжит начисляться на оставшуюся сумму.

Авторы инициативы также предлагают ускорить процедуру взыскания. Решение о принудительном исполнении инспектор должен будет принять не позднее пяти рабочих дней после истечения срока исполнения предписания. Передавать такое решение судебным приставам планируется уже на следующий рабочий день после окончания срока на обжалование.

В пояснительной записке сказано, что на конец сентября 2026 года просроченная задолженность по зарплате в России достигла 2,54 млрд рублей, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Большая часть долгов связана с отсутствием у организаций собственных средств.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Новая повышенная компенсация будет применяться только к дням просрочки, наступившим после вступления поправок в силу.