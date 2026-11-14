Росстат показал, что сейчас тянет экономику России вверх — рост ВВП превысил прогноз Минэка почти вдвое

В III квартале экономика выросла на 1% год к году после 1,3% кварталом ранее. Результат оказался выше оценки Минэкономразвития в 0,6%.

Рост ВВП России в III квартале 2026 года замедлился до 1% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В аналогичном периоде 2025 года экономика выросла на 0,8%. За девять месяцев Минэкономразвития оценило рост ВВП в 0,6%.

Основной вклад внесли общепит, оборот которого увеличился на 5,2%, розничная торговля — на 4,2%, водоснабжение и утилизация отходов — на 3,5%. Грузооборот вырос на 2,7%, обрабатывающие производства — на 2,5%, строительство — на 2%.

Снижение зафиксировано в сельском хозяйстве на 3,9%, пассажирообороте — на 3%, обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 2,8%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 2,7%, оптовая торговля — на 0,7%.

Минэкономразвития ожидает роста экономики на 0,6% по итогам 2026 года, однако допускает превышение прогноза после оценки Росстата. Главный экономист «Сбера» и ВЭБ.РФ Александр Исаков прогнозирует рост на 0,7%, а глава Банка России Эльвира Набиуллина — в пределах 1%. Прогноз Минэка на 2027 год составляет 1,4%, на 2028 год — 1,9%, на 2029 год — 2,4%.