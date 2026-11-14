При звонке из банка на смартфоне будет отображаться его название

Операторы связи и крупнейшие банки договорились о маркировке звонков. В ближайшее время абоненты смогут видеть на экране смартфона название банка при входящем вызове.

Мобильные операторы «большой четверки» и крупнейшие российские банки согласовали условия маркировки звонков и заключили соответствующие договоры.

После запуска механизма при входящем звонке на экране телефона будет отображаться название банка. Предполагается, что это поможет отличать настоящие звонки кредитных организаций от мошеннических и снизит риск телефонного обмана.

«Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций», — сказано на сайте Минцифры.

Участники рынка считают внедрение маркировки важным шагом для повышения доверия к звонкам организаций и дополнительной мерой защиты клиентов от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников банков.

Маркировка звонков от организаций и индивидуальных предпринимателей является обязательной с 1 сентября 2025 года. Порядок ее применения установлен постановлением правительства № 1300 и входит в комплекс мер по борьбе с телефонным мошенничеством.