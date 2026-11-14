Будет ли блогер Чекалина платить штраф после помилования

Указ президента освобождает Валерию Чекалину от всех назначенных наказаний. Исполнительное производство по взысканию штрафа должны прекратить.

Блогеру Валерии Чекалиной не нужно выплачивать назначенный судом штраф после помилования президентом Владимиром Путиным, сообщил юрист Олег Зернов. Суд ранее назначил ей пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей за вывод денег в ОАЭ.

«Помилование освобождает от всех видов наказания, в том числе и от штрафа. Исполнительное производство о взыскании штрафа подлежит прекращению на основании указа президента РФ о помиловании», — пояснил Зернов.

Защита Чекалиной утверждала, что ее доход за 2025 год составил 344 тыс. рублей. По расчетам адвокатов, на погашение штрафа ей потребовалось бы от 1 тыс. до 1,2 тыс. лет.

В феврале у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Защита просила разрешить блогеру выехать на лечение в Китай.