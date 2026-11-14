Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Общество
Читать 1 мин

Будет ли блогер Чекалина платить штраф после помилования

Указ президента освобождает Валерию Чекалину от всех назначенных наказаний. Исполнительное производство по взысканию штрафа должны прекратить.

1 открытие

Блогеру Валерии Чекалиной не нужно выплачивать назначенный судом штраф после помилования президентом Владимиром Путиным, сообщил юрист Олег Зернов. Суд ранее назначил ей пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей за вывод денег в ОАЭ.

«Помилование освобождает от всех видов наказания, в том числе и от штрафа. Исполнительное производство о взыскании штрафа подлежит прекращению на основании указа президента РФ о помиловании», — пояснил Зернов.

Защита Чекалиной утверждала, что ее доход за 2025 год составил 344 тыс. рублей. По расчетам адвокатов, на погашение штрафа ей потребовалось бы от 1 тыс. до 1,2 тыс. лет.

В феврале у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Защита просила разрешить блогеру выехать на лечение в Китай.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка