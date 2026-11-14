Должникам станет проще оспорить незаконные требования коллекторов

Если коллектор требует уже погашенный долг или завышает сумму задолженности, приставы смогут проверить информацию через БКИ. Бюро обязаны отвечать на такие запросы в течение пяти рабочих дней.

С 26 ноября 2026 года ФССП сможет проверять через бюро кредитных историй сумму долга и законность его передачи коллекторам. Заемщикам не потребуется совершать дополнительные действия.

Порядок передачи сведений из БКИ судебным приставам установило указание Банка России № 7370-У, сообщила руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ООО «Космовизаком» Элина Бакаева. Бюро должно проверить форму запроса и подготовить ответ в течение пяти рабочих дней.

«При этом речь идет о точечных запросах по конкретным ситуациям, например, при жалобе должника на коллекторов, а не о массовой автоматической передаче кредитных историй», — пояснила Бакаева.

В отчет войдут данные заемщика, сведения об обязательстве, сумма основного долга и процентов, а также информация о судебных спорах и банкротстве кредитора. В закрытой части БКИ укажет первоначальный источник кредитной истории и нового владельца требования, если долг был продан. Это позволит ФССП проверить всю цепочку уступки.

Если коллектор завысил сумму, требует уже погашенный долг или не может подтвердить переход права требования, должник сможет пожаловаться приставам. К жалобе целесообразно приложить платежные документы, справку о погашении или судебный акт. Узнать, в каких БКИ хранится кредитная история, можно через «Госуслуги» или сайт Банка России.