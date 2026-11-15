ФНС разрешила подтверждать иностранное налоговое резидентство электронным сертификатом

Российская организация может принять электронный сертификат налогового резидентства, если такой формат предусмотрен законодательством иностранного государства. Документ нужен для применения международного договора при расчете НДФЛ.

Электронный сертификат можно использовать для подтверждения налогового статуса работника, сообщила ФНС в письме от 28.10.2026 № ЗГ-35-17/15290@. Сертификат должен быть выдан компетентным органом иностранного государства, уполномоченным подтверждать резидентство на основании международного договора России по вопросам налогообложения.

Если работник считается налоговым резидентом государства, с которым у России заключен такой договор, работодатель может не удерживать НДФЛ с зарплаты либо применять иной размер налога, чем предусмотрено НК РФ. Сначала статус можно подтвердить паспортом иностранного гражданина или другим удостоверяющим личность документом.

Если этих документов недостаточно, налоговый агент должен запросить официальное подтверждение резидентства. Для документа на иностранном языке работник также представляет нотариально заверенный перевод на русский язык.

НК не устанавливает требования к форме документов, которыми иностранный налоговый статус подтверждается для применения международных договоров. Поэтому сертификат может быть оформлен как на бумаге, так и в электронном виде.