76% главных бухгалтеров считают необходимым регулярно повышать квалификацию

В целом по стране обучение не реже раза в год поддерживают 53% россиян. Женщины и специалисты до 35 лет чаще выступают за регулярные курсы.

Повышать квалификацию не реже раза в год считают необходимым 53% россиян. Ежегодное обучение выбирают 33% респондентов, еще 20% готовы проходить курсы несколько раз в год.

Обновлять знания раз в 2–3 года считают достаточным 20% опрошенных, раз в 4–5 лет — 7%, раз в 6–10 лет — 1%. Еще 5% уверены, что в их профессиональной сфере ничего не меняется и дополнительное обучение не требуется. Не смогли ответить 10%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Среди женщин за обучение не реже раза в год выступают 57%, среди мужчин — 48%. В группе до 35 лет такую позицию разделяют 56% респондентов, среди опрошенных от 35 до 45 лет — 51%, старше 45 лет — 46%. Россияне со средним профессиональным образованием чаще обладателей вузовских дипломов готовы учиться несколько раз в год — 24% против 17%.

Больше всего сторонников регулярного повышения квалификации среди главных бухгалтеров — 76%. Среди бухгалтеров этот показатель составляет 66%, среди маркетологов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам — по 63%, среди аналитиков — 62%.