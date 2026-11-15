Выгоду от крымской ипотеки может съесть дисконт при перепродаже жилья

Низкая ставка не гарантирует доходность инвестиций. После ввода объектов владельцам придется конкурировать с другими продавцами и застройщиками, которые продолжат предлагать новостройки по льготным программам.

Инвесторы могут столкнуться со снижением цены при перепродаже жилья, купленного по крымской ипотеке, предупредила заместитель гендиректора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева. Одновременный выход похожих объектов на вторичный рынок усилит конкуренцию, а существенный дисконт может свести на нет выгоду от низкой ставки.

«Инвесторам не стоит спешить с покупкой недвижимости в Крыму, руководствуясь стратегией "дешевых денег"», — отметила Кабешева.

По ее мнению, инвестиционную стратегию стоит рассчитывать минимум на пять лет владения недвижимостью на полуострове.

Крымская ипотека действует с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Ставка составляет 8% годовых, максимальная сумма кредита — 8 млн рублей, первоначальный взнос — от 20%. Государство субсидирует ставку на срок до 15 лет, для оплаты можно использовать материнский капитал.

По программе доступны квартиры, таунхаусы и апартаменты в строящихся домах стоимостью не более 350 тыс. рублей за 1 кв. м. Первая проектная декларация объекта должна быть размещена в ЕИСЖС не позднее 31 октября 2026 года. Кредит могут получить россияне независимо от места жительства, наличия детей и профессии, если ранее они не пользовались другими федеральными льготными ипотечными программами.