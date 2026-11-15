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Готовая еда из магазинов вытесняет кафе и рестораны: продажи выросли на 27%

Россияне чаще выбирают готовые блюда из магазинов вместо кафе и ресторанов. Спрос перераспределяет работников и инвестиции в пользу пищевых производств и торговых сетей.

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Продажи готовой еды в России за девять месяцев 2026 года выросли на 27% в деньгах и на 19% в натуральном выражении, сообщил сооснователь NTech Дмитрий Трифонов. Банк России также отметил массовый переход жителей Центральной России на более дешевый общепит и магазинную кулинарию.

Быстрее всего росли продажи хот-догов — на 163% в рублях и на 143% в натуральном выражении. Продажи бургеров увеличились на 80% и 83%, онигири — на 60% и 71% соответственно. Основной спрос приходится на напитки, перекусы и упакованную «еду в руку» весом до 150 г. Об этом пишут «Известия».

Главным каналом продаж остаются магазины у дома: за девять месяцев их доля достигла 62,2% против 60% в первом полугодии. Средний чек на готовую еду составил 193 рубля, подсчитали в РОМИР. Покупателей привлекают экономия времени, предсказуемая цена и расширение ассортимента.

Рост спроса переносит работников и инвестиции из ресторанов на производства готовой еды. Небольшие кафе рискуют потерять клиентов и выручку, а крупные сети получают дополнительный оборот. Влияние тренда на инфляцию эксперты оценивают как нейтральное или сдерживающее, но оснований для снижения ключевой ставки он сам по себе не создает.

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