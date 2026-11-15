На рынке облигаций за пять дней произошло 33 дефолта

Впервые технический дефолт допустили «Сибсульфур», «Агро-фрегат» и «Урожай», а у СЛДК технический дефолт перешел в фактический.

С 9 по 13 ноября 2026 года на российском рынке облигаций произошло 33 технических и фактических дефолта. Нарушения обязательств также допустили МГКЛ, «Соби-лизинг», «Открытие холдинг», «Монополия», «Оил ресурс» и другие компании.

«Сибсульфур» не выплатил 18,5 млн рублей по четвертому купону серии БО-02-001P. Компания объяснила просрочку приостановкой платежа комплаенс-службой банка-корреспондента HSBC в Сингапуре и планирует рассчитаться не позднее 25 ноября. СЛДК сослалось на признаки неплатежеспособности: с августа в отношении компании идет наблюдение по делу о банкротстве. Об этом пишет Frank media.

«Агро-фрегат» перечислил 1,8 млн из 50 млн рублей при погашении части номинала выпуска БО-01. Оставшиеся 48,2 млн рублей эмитент обещает выплатить в течение 10 дней. «Урожай» не исполнил обязательства по десятому купону серии БО-04 на 22,4 млн рублей и не раскрыл причины просрочки.

МГКЛ допустил пятую подряд просрочку с конца октября. Общая задолженность компании по пяти купонам достигла 87,5 млн рублей. Представитель владельцев облигаций Первоуральскбанк не получил от эмитента график и данные об источниках погашения долга.