Мошенники начали красть аккаунты репетиторов под видом онлайн-уроков

Поддельные страницы Zoom и Google Meet используют для кражи логинов и паролей. МВД рекомендует преподавателям самим создавать ссылки на занятия и отправлять их ученикам.

Репетиторам и преподавателям начали присылать фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet, следует из материалов МВД. Вводить логин и пароль на открытых по таким ссылкам страницах особенно опасно, если сайт выглядит необычно.

Для входа в сервис МВД советует использовать официальное приложение или самостоятельно набрать адрес сайта в браузере. Перед авторизацией нужно проверить адресную строку: на мошенническую страницу могут указывать лишние буквы, цифры или необычный домен.

Преподавателям также рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты и других аккаунтов. Если данные уже введены на сомнительном сайте, нужно срочно сменить пароль от почты и связанных сервисов, выйти из аккаунтов и проверить историю входов на наличие подозрительной активности.