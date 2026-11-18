Выигрыши включаются в первую группу доходов, а при расчете налога учитываются документально подтвержденные расходы на участие в игре и необлагаемый доход в размере 4 тыс. рублей.

Выигрыши от организаторов азартных игр относятся к первой группе доходов в налоговом уведомлении. К этой же группе относятся, в частности, трудовые доходы, предпринимательская деятельность и доходы от аренды.

В ФНС напомнили, что налоговая база по таким выигрышам рассчитывается как общая сумма доходов за вычетом расходов на участие в азартных играх и необлагаемого дохода. Размер необлагаемого дохода составляет 4 тыс. рублей и применяется ко всем выигрышам и призам.

В качестве примера налоговая служба привела ситуацию, когда человек получил 360 тыс. рублей выигрышей, а также другие доходы первой группы на сумму 175 892 рубля. При этом расходы на участие в азартных играх составили 70 тыс. рублей. После вычета расходов и необлагаемой суммы налог рассчитывается по ставке 13%, а сумма НДФЛ к уплате составляет 60 045 рублей.

Налоговики отметили, что в уведомлениях за 2025 год можно увидеть не только общую сумму НДФЛ к уплате, но и подробный расчет с указанием источников дохода и применяемых ставок.

Оплатить налог по налоговому уведомлению необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.