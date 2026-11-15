Деньги списались, заказ пропал — покупатели жалуются на сбой в приложении «Пятерочки» 15 ноября 2026

После оплаты заказов часть пользователей «Пятерочки» столкнулась с техническими сбоями в приложении. Клиенты сообщают, что покупки исчезают из личного кабинета, а статус доставки перестает отображаться.

Покупатели «Пятерочки» пожаловались на проблемы с оформлением заказов и работой личного кабинета. В некоторых случаях деньги списывались, но оплаченные покупки исчезали из приложения.

По данным сервиса мониторинга Detector404, за последний час поступило несколько жалоб на работу приложения торговой сети. Чаще всего пользователи сообщают о сбоях в личном кабинете и сервисе оформления заказов.

График сбоя у пользователей «Пятерочки» 15 ноября 2026 года. Источник.

Клиенты рассказывают, что после оплаты заказ не отображается в приложении, пропадает статус доставки, а при обновлении страницы появляется ошибка. При этом средства со счета уже списаны.

Большинство обращений поступило от владельцев устройств на Android. Также о неполадках сообщают пользователи iOS и Windows. Жалобы зафиксированы в Самарской области, Приморском крае, Оренбургской области, Иркутской области и Москве.

Официальных сообщений о масштабном сбое со стороны компании не поступало. По предварительным данным, проблемы могут быть связаны с локальными техническими неполадками или работами на стороне сервиса.

Пользователям, которые столкнулись с ошибками при оформлении заказа, рекомендуют не проводить повторную оплату, чтобы избежать двойного списания средств. Если деньги списались, а заказ не появился в приложении, следует проверить историю операций в банковском сервисе, сохранить чек и обратиться в службу поддержки.