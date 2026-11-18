За десять месяцев 2026 года экономколлегии передали на 14,2% больше споров, чем годом ранее. Шансы на пересмотр дела достигли 2%.

Количество обращений бизнеса в Верховный суд за десять месяцев 2026 года выросло на 10% год к году. Число споров, переданных на рассмотрение экономколлегии ВС, увеличилось на 14,2%.

Вероятность передачи дела в коллегию сейчас составляет 2%. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад. Об этом пишет «Коммерсант».

Рост сменил резкое снижение 2025 года, когда число обращений в Верховный суд сократилось вдвое. Основной причиной стало повышение судебных пошлин в сентябре 2024 года: после поправок к НК их размеры выросли в десятки раз.

На количестве исков в арбитражные суды повышение пошлин почти не отразилось. В 2024 году поступило 2,07 млн исков, в 2025 году — 2,16 млн, однако решений стали существенно реже обжаловать в вышестоящих инстанциях.