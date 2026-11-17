Эксперт ответила, в каком периоде учитывать доход, если УПД выписан в декабре, а принят заказчиком в новом году.

Организация оказывала услугу по техническому обслуживанию автоматического анализатора гематологического. Выписали УПД по оказанной услуге 30.12.2025 года на дату фактического оказания услуги.

Заказчик в УПД указал дату получения – 30 декабря 2025 года, подписал документ 20 января 2026-го.

По условиям заключенного контракта датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Нужно ли менять дату реализации УПД на дату подписания УПД контрагентом и как в налоговом и бухгалтерском учете отразить эти доходы – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Вера Сокуренко «Техническое обслуживание анализатора гематологического автоматического – это работа, а не услуга, даже если в договоре написано об оказании услуг.»

Услуга – это то, что потребляется заказчиком непосредственно в момент ее оказания исполнителем (ст. 38 НК). Например, устная консультация или услуга транспортировки. Результат оказания услуги отражается и в бухгалтерском, и в налоговом учете на дату ее оказания, независимо от того, когда заказчик подпишет акт.

Техническое обслуживание анализатора – это работа, у нее есть материальный результат, заказчик проверяет этот результат и только по итогам проверки подписывает акт. Пока заказчик не подписал акт, работа не сдана.

Поэтому и в бухгалтерском, и в налоговом учете доход от выполнения работы признается на ту дату, когда заказчик ее принял и подписал акт (Письма Минфина от 10.10.2023 № 03-03-06/1/96189, от 13.10.2016 № 03-07-11/59833, от 03.12.2015 № 03-03-06/70541).

Переделывать в УПД дату не нужно: организация закончила выполнение работ в декабре, а заказчик проверил и принял результаты в январе. Доход признается по дате, которую поставил заказчик.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.