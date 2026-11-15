Из поправок в НК уберут лишение IT-компаний льгот за несдачу бухотчетности

Минфин исключил условие о потере пониженной ставки налога на прибыль и льготных тарифов страховых взносов при однократном непредставлении отчетности. Поправка будет учтена ко второму чтению законопроекта.

IT-компании не будут лишать налоговых льгот за непредставление бухгалтерской отчетности, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Справедливое было замечание комитета о том, что недопустимо лишать IT-компании прав на пониженную ставку за непредставление бухгалтерской отчетности, соответственно мы условие убрали», — сказал Сазанов.

Комитет указал, что НК не связывает представление бухотчетности с применением налоговых льгот. Вопросы контроля предлагается решать через процедуру получения и подтверждения IT-аккредитации.

Правительство внесло законопроект № 617-9 в Госдуму 30 сентября. Первоначальная редакция также разрешала включать в профильные доходы IT-компаний выручку от доступа к электронным публикациям, аудиокнигам и аналогичным сервисам.